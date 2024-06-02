وزير الري: مصر تلعب دورا رائدا لدعم التعاون بين دول حوض النيل

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير ريتشارد موتايوبا سفير دولة تنزانيا لدى القاهرة، مؤكدًا أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين مصر وتنزانيا ورغبة مصر في تعزيز هذا التعاون المتميز.

وعبر سفير تنزانيا عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر بكل المجالات في ظل العلاقات الطيبة بين الدكتور سويلم، ووزير المياه التنزاني، متوجها بالشكر لمصر على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والري.

نهر النيل شريان الحياة

وأكد سويلم عمق العلاقات «المصرية - التنزانية» على الأصعدة كافة، إذ يُمثل نهر النيل شريان الحياة الذي يربط دول الحوض معًا، مشيرًا إلى أنّ مصر طالما لعبت دورًا رائدًا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

واستُعرض موقف المشروعات التي تُنفذ تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، منها إنشاء 30 بئرا جوفية في عددٍ من المناطق النائية؛ لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة، واتفق الجنبان على الاستمرار في تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر 30 بئرًا أخرى، وبناء سدين من سدود حصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزاني.

مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ

ودعا وزير الري الجانب التنزاني للمشاركة في المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe، منوهًا بأهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وأكد أهمية استفادة تنزانيا من الدورات التدريبية التى يقدمها المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، الذي أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe.