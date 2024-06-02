قيادات «المتحدة» تبحث مع البابا تواضروس إنتاج أعمال عن التاريخ القبطي

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن لقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية برفقة الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة وقيادات الشركة المتحدة.

وكتب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «تشرفت أنا ومعالي الوزير أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة وقيادات الشركة المتحدة، بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية، شعرنا بحفاوة الترحيب من جانب قداسته واستمتعنا بالحديث معه وأعجبت كثيرا برؤية البابا الحكيمة وبُعد نظره العميق».

تعاون بين الشركة المتحدة والكاتدرائية

وأضاف: «نتطلع في الشركة المتحدة للتعاون مع الكاتدرائية لإظهار التاريخ المصري القبطي في أعمال وثائقية تظهر أهمية هذه الحقبة التاريخية وتأثيرها، الزيارة كانت تزامنا مع استضافة الكاتدرائية احتفالية عرض الفيلم الوثائقي الذي يروي زيارة ومسار العائلة المقدسة إلى مصر (أم الدنيا) الموسم الثاني من إنتاج منصة (Watch It)».

وتابع: «نتطلع لإنتاج أعمال وثائقية متميزة تبرز تاريخ مصر الشامل والمُلهم الذي كان دائمًا منارة لجميع الأديان منذ نشأتها ويظهر الروح الحقيقية للتسامح والوحدة».