الكاتدرائية المرقسية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

فتحت الكاتدرائية المرقسية في العباسية أبوابها، منذ قليل، لاستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات بمناسبة عيد القيامة المجيد، ويستقبل المهنئين من شعب الكنيسة والشخصيات العامة والمسؤولين.

احتفالات عيد القيامة المجيد

جاء ذلك وسط ترانيم وأناشيد كورال الكنيسة المصرية احتفالًا بمناسبة عيد القيامة المجيد، مع أجواء احتفالية مثيرة للفرحة والسعادة ينتظرها شعب الكنيسة كل عام.

ومن المتوقع أن يشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة ومندوبين عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويشارك في احتفالات العيد أيضًا عدد كبير من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية، إضافة إلى جمهور من الشعب القبطي المتوافد من مختلف الإيبارشيات.