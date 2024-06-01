3 خطوات لإنقاذ مريض السكر من النوبة المفاجئة.. اتبعها قبل نقله للمستشفى

نوبة السكر المفاجئة واحدة من الأمور، التي يجب التعامل معها بحذر تام، لإنقاذ المريض على الفور، وذلك قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك عبر اتباع 3 خطوات ضرورية، قدمها موقع «globalfirstaidcentre» والتي نستعرضها في التقرير التالي...

أعراض مرض السكر

وقبل التعرف على طرق إنقاذ مريض السكر، وجب الانتباه أولًا إلى الأعراض التي تظهر على الفرد وتشير إلى إصابته بالسكري، إذ يعاني الشخص المصاب بانخفاض نسبة السكر في الدم من بعض الأعراض التي يمكن تناولها فيما يلي:

التعرق مع الجلد البارد رطب.

الضعف العام.

صداع الرأس.

سرعة النبض.

الهزات العضلية.

تدهور مستوى الاستجابة ويؤدي في النهاية إلى نوبات أو عدم استجابة.

3 طرق لإنقاذ مريض السكر من النوبة المفاجئة

هناك بعض الأمور التي وجب اتباعها لإنقاذ مريض السكر من النوبة المفاجئة، والتي وجب الانتباه لهذه النصائح والحرص على اتباعها ويمكن تناولها فيما يلي:

ساعد الشخص على الجلوس.

في حالة كان الشخص لديه الجلوكوز الخاص به أو مصدر سكر آخر ، ساعده على تناول 15-20 جرامًا منه.

إعطائهم مشروبًا سكريًا مثل عصير الفاكهة.

كمية قليلة من السكر مثل 3 ملاعق صغيرة من السكر أو ثلاث قطع من الحلوى.

في حال استمرار الأعراض بعد 15 دقيقة، يمكنك إعطاء الشخص كمية متكررة متكررة من الجلوكوز أو مادة السكر.

لكن وجب الانتباه جيدًا من عدم إعطاء الشخص، أي شيء يأكله أو يشربه إلا إذا كانت لديه الاستجابة لذلك وقادرًا على البلع.

نصائح لتجنب غيبوبة السكر

ومن جانبها أشارت هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة ومرض السكري، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى ضرورة التحقق من سكر الدم بشكل متكر، بالإضافة إلى استخدام جهاز مراقبة السكر في الدم، والعمل على تناول وجبات منتظمة عند الشعور بارتفاع مستويات السكر في الدم، إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية لأنها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

الإسعافات الأولية لمريض السكر

كما وجهت إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكري بالقصر العيني، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح للتعامل مع مريض والعمل على إسعافه ويمكن تناولها فيما يلي: