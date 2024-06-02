سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 2-6-2024

استقرار كبير شهده سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-6-2024 في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديث للمواقع الرسمية والبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، 154.30 جنيه للبيع، و152.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الأحد، نحو 154.61 جنيه للبيع، و153.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 153.82 جنيه للبيع، و153.55 جنيه للشراء.