تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد وموعد تطبيقه.. إلغاء الأدبي والعلمي

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أنّ نظام الثانوية العامة الجديد يهدف إلى ضبط الدراسات الجامعية بمختلف تخصصات الكليات، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تدرس فكرة تطوير مناهج الثانوية العامة، بمشاركة كل الخبراء التعليميين.

إقرار نظام جديد للثانوية العامة

أضاف «فياض» خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أنّه حال إقرار نظام جديد للثانوية العامة، يجري تقديمه لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

نظام الثانوية العامة الجديد

أوضح «فياض»، أنّ نظام الثانوية العامة الجديدة حال تم تطبيقه، سيكون على الصف الأول الثانوي، مشددًا على أنّ تطبيق القانون سيكون قريبًا جدًا.

إلغاء الأدبي والعلمي

واختتم قائلا: «النظام الجديد للثانوية العامة يتمحور حول إلغاء الأدبي والعلمي، واختيار الطالب 4 مواد تخصصية غير اللغة العربية والإنجليزية، تؤهله للمجال الذي ستحدده الوزارة».