تعرف على ملامح نظام الثانوية العامة الجديد.. «مفيش علمي ولا أدبي»

كشف رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، ملامح تطوير نظام الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيكون هناك قانون خاص بالثانوية العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب لكن لم يتم تحديد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون.

إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

وأضاف فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن نظام الثانوية الجديد لن يكون به تشعيب ولا علمي وأدبي بل عبارة عن عدة مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك 4 مسارات.

وتابع أن الفكرة قيد الدراسة حول نظام الثانوية العامة الجديد ويتم بالتعاون بين وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيتم عقد مؤتمر قومي لعرض النظام وفي حالة الموافقة عليه سيتم رفعه لمجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح أن موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إذا أقر وتم الموافقة عليه سيطبق على طلاب الشهادة الإعدادية الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، كما أن هذا النظام سيلغي فكرتي الشعبة العلمية والأدبية ويغير نظام الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

التحاق 70% من الطلاب الثانوية العامة بالكليات النظرية

وعن أسباب رغبة وزراتي التربية والتعليم والتعليم الفني لتغيير نظام الثانوية العامة، أشار رفعت فياض إلى أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت على طرح تغير النظام مثل التحاق نحو 70% من الطلاب الثانوية العامة بالكليات النظرية رغم وجود 60% من الطلاب الثانوية العامة بشعبة العملي.

ونوه رفعت فياض بأن نظام الثانوية العامة الجديد سيكون من 4 مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.