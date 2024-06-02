أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الجيزة.. مجمعات استهلاكية وشوادر

أكثر من 28 منفذًا لمبادرة كلنا واحد في محافظة الجيزة، وهي مجمعات استهلاكية وشوادر خاصة بالإضافة إلى سيارات متنقلة، منتشرة في أحياء وميادين وشوارع محافظة الجيزة، وهي المبادرة التي تحرص عليها بشكل دائما وزارة الداخلية، والخاصة بتخفيض جميع اسعار السلع الغذائية المختلفة.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الجيزة

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد، ومن خلال السطور التالية، ترصد الوطن أماكن مباردة كلنا واحد في محافظة الجيزة وجاءت كالتالي:-

- مجمع محطة الغاز بميدان الطوابق.

- مجمع تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي.

- مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل.

- مجمع 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

- مجمع 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

- مجمع ميدان الجيزة بالقرب من سينما فانتازي.

- مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

- مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

- مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

- مجمع 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

- مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

- مبادرة كلنا واحد داخل مجمع هارون 15 شارع هارون بالدقي.

- مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

- مجمع البالون خلف مسرح البالون.

- مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

- مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان.

- مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

- مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

- مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

- مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقي.

- مجمع برج المعادي بالمعادي.

- مجمع أحمد عرابي إمبابة 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة.

- مجمع كوبرى الجامعة 15 شارع المنيل.

مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل.

- مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي.

- مجمع المناسترلي عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية.

- مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابي شارع التوفيقية المهندسين.

- مجمع كوبرى الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

- مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالي ميدان فيني.