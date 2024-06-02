«النقل»: تنفيذ 47% من محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية بميناء الدخيلة، والتي تشتمل على مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا، ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة - السنة.

محطة متعددة الأغراض

وأكدت الوزارة تقدم أعمال تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات القطاع الخاص، في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وزارة النقل.

وأكدت الوزارة أنّ نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى بلغت 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 91% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 98% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.28 مليون م2 ويتكون من محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200 متر، وعمق 18 مترًا، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة- سنويا.

محطة الحاويات برصيف 100

ونوهت بتوقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.