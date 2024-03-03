«النقل»: 85% نسبة تنفيذ محطة متعددة الأغراض في ميناء الدخيلة

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بميناء الدخيلة في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، موضحة تقدم أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85%.

تداول الحاويات والبضائع

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200 متر، وعمق 18 مترا، ومساحة تبلغ 840 ألف متر تقريبُا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

وبالنسبة لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 متر وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

ويأتي تنفيذ المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة – الإسكندرية» اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.