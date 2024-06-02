خبير معماري يثمّن جهود الحكومة لتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعاملين في المدن الذكية

ثمّن الدكتور المهندس وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للعاملين في المدن الذكية مع تسهيلات في السداد، إضافة إلى توفير وسائل مواصلات بأسعار تنافسية للتحرك من وإلى المدن.

الحكومة تقوم بتطوير كود بناء مستدام

كما ثمّن «بهلول» خلال مداخلة هاتفية مع «قناة النيل للأخبار»، خطوات الحكومة لتطوير كود بناء مستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز جودة التصميم والتنفيذ في البلاد.

وحول قضية الأسعار في سوق العقارات، أوضح رئيس قسم العمارة أنّ الأسعار ستستمر في الحفاظ على قيمتها، ما يجعل الاستثمار في العقارات خيارًا مربحًا في الوقت الحالي والمستقبل.

ضرورة دعم صناعة مواد البناء المحلية

ودعا إلى دعم صناعة مواد البناء المحلية وتطوير التكنولوجيا فيها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في هذا المجال لتحقيق التطور المستدام في القطاع.