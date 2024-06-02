أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القاهرة.. جودة عالية وأسعار مناسبة

تتعدد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 فى محافظة القاهرة، بين منافذ متحركة وثابتة منتشرة ومجمعات استهلاكية تابعة لوزراة التموين أو الشركة القابضة للأغذية، وتهدف إلى توفير مستلزمات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية، وأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القاهرة

ووفق منشور وزارة الداخلية، جرى التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لإطلاق المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد في القاهرة والمحافظات بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

وعن أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القاهرة وعددها 26 منفذا، فجاءت كما يلي.

- ميدان رمسيس قرب مسجد الفتح.

- نادي النخيل بشارع جسر السويس بحي عين شمس.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد.

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسنى باب اللوق.

- مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل.

- مجمع المعادي 15 شارع المعادي ميدان الحرية.

- مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

- مجمع حدائق حلوان شارع لطفي حدائق حلوان.

- مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

- مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

- مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

- مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

- مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة.

- مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

- مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

- مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

- مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

- مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

- مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان.

- مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

- مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

- مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

- مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.