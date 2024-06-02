أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط.. سلع بأسعار مخفضة

حددت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط والتي تعرض سلعًا بتخفيضات تصل إلى 25% على مختلف السلع الغذائية الأساسية؛ للتخفيف من أعباء المواطنين.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط

وجاءت أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط كالآتي:

- منافذ أمان منفذ المعلمين بجوار كوبري المعلمين.

- منافذ أمان منفذ بالوحدة المحلية بمركز الغنايم.

منافذ أمان منفذ بجوار المساكن الشعبية بأولاد إلياس – مركز صدفا.

منافذ أمان منفذ بجوار سور مجلس مدينة الفتح وأمام الوحدة الصحية مركز شرطة الفتح.

منافذ أمان منفذ بجوار سور مركز شرطة ديروط.

منافذ أمان منفذ بجوار سور نقطة المعابدة.

منافذ أمان منفذ بجوار سور نقطة بني محمديات.

منافذ أمان منفذ بجوار سور نقطة شرطة الخزان.

أمان منفذ بجوار قسم أبوتيج.

منافذ أمان منفذ بجوار قسم أول أسيوط.

منافذ أمان منفذ بجوار مدينة الرحاب مدينة أسيوط.

منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة القوصية.

منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة منفلوط بجوار المخبز الآلي.

منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة المطيعة دائرة قسم شرطة أسيوط.

منافذ أمان منفذ خلف سور المعهد الديني أمام بوابة نادي القوصية الخلفي.

منافذ أمان منفذ شارع الهلالي أمام سور السكة الجديد.

منافذ أمان منفذ على سور نقطة شرطة النخيلة دائرة مركز شرطة أبوتيح.

منافذ أمان منفذ مدخل القوصية بجوار منفذ EG للنقل البري طريق ديروط أسيوط الزراعي.

منافذ أمان منفذ منزل شارع أبو جبل أمام الحديقة - ديروط.

منافذ أمان منفذ ميدان السوق بالقرب من مركز شرطة أبنوب وأمام الإدارة التعليمية.

منافذ أمان (شوادر ومعارض) جناح بمعرض بشارع المستشفى أمام صيدلية مكة - دائرة مركز منفلوط .

منافذ أمان (شوادر ومعارض) جناح بمعرض بميدان المجزوب أمام السنترال – أسيوط.

راية ماركت شارع المحافظة برج الوحدة بجوار مدرسة الوحدة العربية

خير زمان أسيوط ش جمال الدين الافغانى متفرع من شارع يسرى راغب

خير زمان أسيوط ـ نزلة عبد اللاه ابراج المعراج أمام مساكن النزلة

خير زمان السوق التجارى بالمدينه السكنيه بناحية جحدم - مدينة منفلوط - محافظة أسيوط.

خير زمان العقار الكائن بشارع جناين أيوب مع شارع أحمد ماهر بجوار البنك الأهلي - بندر منفلوط - مركز منفلوط - محافظة أسيوط.

خير زمان العقار المقام على القطعة رقم 320 بشارع امتداد يسري راغب ـ السادات ـ حي غرب أسيوط ـ محافظة أسيوط

خير زمان العقار المقام على قطعة الأرض رقم 69 بحوض الجرف الشرقي 1 ص 95 شارع الدواوين حالياً ـ مركز البداري ـ محافظة أسيوط.

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خير زمان ش أحمد حسن الباقوري برج الأحلام أمام مستشفى الشرطة.

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كازيون المحل الكائن بالعقار رقم "2" شارع خلف المدرسة الأعدادية - نزلة عبداللاه - محافظة أسيوط

كازيون المحل الكائن بالعقار رقم "22" شارع الهلالى صلاح سالم - بندر أسيوط - محافظة أسيوط

كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 212 شارع بورسعيد - مدينة ابانوب - قسم ثالث أسيوط - محافظة أسيوط

كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 24 شارع احمد على علوبة تقسيم سابع - بندر ثان أسيوط - محافظة أسيوط.