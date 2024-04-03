يستعد الأهالي للاحتفال بعيد الفطر مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، حيث يتطلع المواطنون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة أسيوط لتأدية الصلاة في وقتها وتبادل التهاني ومواصلة الاحتفالات بالخروج للمتنزهات.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة أسيوط

وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط يأتي في 10 إبريل الجاري، في تمام الساعة 6:2 دقيقة صباحا.

الاستعدادات لاستقبال احتفالات عيد الفطر

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط الاستعدادات لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ بمختلف القطاعات الخدمية وإلغاء إجازة الأطباء بالمستشفيات، وتجهيز الحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، كما تستعد مديرية الأوقاف لاستقبال المصلين في المساجد والساحات في مختلف القرى والمساجد التي تم تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر.