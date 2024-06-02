يوم مفتوح لـ«المصري الألماني للوظائف» عن فرص التدريب والعمل في مصر والخارج

يفتح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج أبوابه للشباب الباحثين عن فرص عمل مميزة داخل مصر وألمانيا، من خلال تنظيم يوم مفتوح ضم 57 شابًا من أصحاب المهن والحاصلين على المؤهلات العليا والمهندسين والحرفيين، وذلك للتعريف بخدماته وفرص التدريب المتاحة.

جاء ذلك بحضور 20 شابا من أصحاب المهن، و20 شابا من الحاصلين على المؤهلات العليا، و7 مهندسين و10 مدربين حرفيين.

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل الألماني

ومن أهم ما يقدمه المركز دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل الألماني، وبرامج لتعلم اللغة الألمانية، واستشارات إرشادية لاختيار المسار الوظيفي المناسب، ومعلومات شاملة عن متطلبات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، ودعم الراغبين في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر.

توفير فرص عمل للشباب في مصر وألمانيا

ويهدف المركز إلى توفير فرص عمل للشباب في مصر وألمانيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري، وتنمية المجتمعات المحلية في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وحرصت سها جندي وزيرة الهجرة على تأكيد دعم الوزارة الكامل للمركز، باعتباره أحد أهم أدواتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق بدائل آمنة للشباب.