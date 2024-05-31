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«الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج والشراء «أونلاين»

كتب:

وائل فايز
10:34 ص | الجمعة 31 مايو 2024
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة  الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج «بلدي ومستورد»، وفقا للسعر المحدد من جانب «الأوقاف»، على أن يكون الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

صك الأضحية 

وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه، على أن يجري  تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

وحددت وزارة الأوقاف أرقاما حسابية عبر بنك مصر كالتالي:

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏EUR Acoount Number: 01400130000002145 ‏EUR IBAN NUmber: EG: 090002014001400130000002145

‏Swift COde : BMISEGCXXXX

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏USD Account Number: 140012000000780

‏USD IBAN NUmber :EG: 710002014001400120000007480‏Swift Code: BMISEGCXXXX

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.