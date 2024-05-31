«الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج والشراء «أونلاين»
كتب:
وائل فايز
10:34 ص | الجمعة 31 مايو 2024
وزيرة الهجرة
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج «بلدي ومستورد»، وفقا للسعر المحدد من جانب «الأوقاف»، على أن يكون الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.
صك الأضحية
وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه، على أن يجري تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.
وحددت وزارة الأوقاف أرقاما حسابية عبر بنك مصر كالتالي:
Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف
EUR Acoount Number: 01400130000002145 EUR IBAN NUmber: EG: 090002014001400130000002145
Swift COde : BMISEGCXXXX
Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف
USD Account Number: 140012000000780
USD IBAN NUmber :EG: 710002014001400120000007480Swift Code: BMISEGCXXXX
وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.