الحكومة تنفي رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية: تخصيص 30 مليار جنيه سنويا لها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل، مؤكدا أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان عنه، أنّ وزارة الزراعة شدد على أنّها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، وأكدت استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا للتيسير عن المزارعين ورفع العب عن كاهلهم.

وتابعت الوزارة في بيان المركز الإعلامي، أنّ تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى نحو 30 مليار جنيه في العام، مشيرةً إلى جهود الوزارة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة كارت الفلاح، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مناشدةً المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).