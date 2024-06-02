573 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة شمال سيناء اليوم

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في معاهد مدينة العريش، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، حيث يؤدي 573 طالبا الامتحانات في 6 لجان.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في محافظة شمال سيناء

وقال المحافظ خلال جولته التفقدية، إن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 تسير بسهولة ويسر دون أي معوقات، وغرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى بخصوص انتظام سير الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

ضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

كما أكد المحافظ توفير طبيب أو زائرة صحية بالمعاهد الأزهرية التي تضم لجان امتحانات، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان، موجهًا بالتزام الجميع بالضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات واتخاذ الإجراءات الخاصة بمنع الغش.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

ولفت المحافظ إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية يبلغ 573 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 339 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و234 طالبا وطالبة في القسم العلمي، يؤدون الامتحانات في 6 لجان بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء، مشيرا إلى وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة، بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.