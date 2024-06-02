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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب «أدبي» بمادتي الفقه والإنشاء

كتب:

محمد أيمن سالم
09:49 ص | الأحد 02 يونيو 2024
امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

بدأ طلاب الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية قبل قليل، أداء امتحان الفقه والإنشاء، بينما بدأت أمس امتحانات القسم العلمي بمادتي الفقه والحديث.

وأكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أهمية استكمال طلاب الثانوية الأزهرية مسيرة العلم والعلماء الذين دافعوا عن دينهم الشريف، في رسالة لهم قال فيها: «ندعو الله تعالى لأبنائنا طلاب الأزهر وقرنائهم بأن يوفِّقهم الله لكلِّ خيرٍ، من نجاحٍ سعيدٍ، وفهمٍ سديدٍ، ووعيٍ رشيدٍ، وإدراكٍ عميقٍ بعيدٍ؛ واثقين أنَ أبناءنا الطُّلَّاب قادرون على استكمال مسيرة العلماء والعظماء الَّذين دافعوا عن دينهم وهويَّتهم».

وتابع وكيل الأزهر أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، ويؤكد ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، حرصا منه على أدائهم الامتحانات بصورة سليمة، لأنهم مستقبل الأمة وحاملين رسالة الأزهر الشريف.

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