أسعار السمك في الأسواق اليوم الأحد 2-6-2024.. «البلطي» بـ75 جنيها

تشهد أسعار السمك اليوم الأحد 2-6-2024 في الأسواق استقرارًا ملحوظا، وفقا لبيان شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، وموقع سوق العبور.

أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﺑﻠطﻰ

وترواحت أسعار السمك البلطي بين 75 و90 جنيهًا للمستهلك، حسب المنطقة، وسعر كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر السمك اﻟﺑوري

وبالنسبة لأسعار السمك البوري تتراوح بين 125 و165 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك في ﺳوق اﻟﻌﺑور

وعن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك في ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم بالجملة، جاءت المكرونة السويسي بين 85 و135 جنيهًا للكيلو، والبلطي بين 61 و68 جنيهًا، وكيلو الثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا.

ويتراوح سعر المرجان في سوق العبور بين50 و115 جنيهًا، والدنيس بين100 و260 جنيهًا، والبوري بين 75 و140 جنيهًا، والكابوريا بين 40 و240 جنيهًا، والسبيط والكاليماري وسابين من 180 إلى 400 جنيه.

وترواح ﺳﻌر الجمبري بين 100 و650 جنيهًا للكيلو، حسب الحجم صغير أم وسط أم كبير.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻣدة

ووصل سعر المكرونة المجمدة بين 30 و40 جنيهًا.