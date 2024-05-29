أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 29-5-2024 في سوق العبور

سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء 29-5-2024، حالةً من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة مع بداية التعاملات الصباحية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير، ما بين 62 و66 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 29 -5-2024، وفق آخر تحديث لـ الموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة:

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير، ما بين 62 و66 جنيهًا للكيلو.

- انخفض سعر السمك البلطي الوسط اليوم ما بين 59 و61 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، من 105 إلى 135 جنيهًا.

- جاء سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- ارتفع سعر البربون صغير الحجم، ليسجل بين 60 و100 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، ليتراوح من 190 إلى 390 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 80 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 210 جنيهات.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 100 إلى 165 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 270 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

- سجل سعر المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- وسجل أيضًا سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- ارتفع سعر الجمبري متوسط الحجم، ليتراوح من 390 إلى 510 جنيهات للكيلو.

- بينما هبط الجمبري صغير الحجم، ليتراوح ما بين 100 و380 جنيهًا للكيلو.

- كما تراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.