رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار السمك البلطي في سوق المنيب اليوم الأربعاء 29-5-2024

كتب:

سلامة عامر
10:54 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
أسعار الأسماك - أرشيفية

أسعار الأسماك - أرشيفية

استقرت أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأربعاء 29-5-2024، وجاءت أهم الأسعار كما يلي.

أسعار سمك البلطي في سوق المنيب

- سعر السمك البلطي الكبير يتراوح بين 62 و66 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط يتراوح بين 59 و61 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- سعرالسمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري بسوق المنيب بالجيزة

وجاء سعر السمك البوري اليوم بسوق المنيب بالجيزة كالتالي

- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم بين 105 إلى 135 جنيهًا.

- سعر السمك البوري صغير الحجم بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- سعر البربون صغير الحجم بين 60 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق المنيب

وجاءت أسعار الأسماك كما يلي.

- سعر «السبيط - كاليماري» يتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 إلى 210 جنيهات.

- سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 170 جنيهًا.

- سعر سمك الوقار يتراوح بين 100 إلى 165 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس يتراوح بين 100 إلى 270 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة 

- المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

- السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

أسعار السمك اليوم في سوق المنيب.. البلطي السردين بـ50 جنيها

أسعار السمك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأربعاء.. «اعرف البلطي بكام»

أسعار السمك في سوق المنيب بالجيزة اليوم.. «البلطي» بـ30 جنيها

أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب.. البوري بـ85 جنيها

أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأحد 5-5-2024

انخفاض أسعار الاسماك في سوق المنيب بالجيزة.. كيلو البلطي بـ66 جنيها

أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب بالجيزة.. الجمبري بـ100 جنيه

أسعار السمك للمستهلك.. البلطي يتراجع 10 جنيهات في سوق المنيب

أسعار السمك في سوق المنيب اليوم الأحد 17-3-2024
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.