أسعار السمك البلطي في سوق المنيب اليوم الأربعاء 29-5-2024
كتب:
سلامة عامر
10:54 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
أسعار الأسماك - أرشيفية
استقرت أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأربعاء 29-5-2024، وجاءت أهم الأسعار كما يلي.
أسعار سمك البلطي في سوق المنيب
- سعر السمك البلطي الكبير يتراوح بين 62 و66 جنيهًا للكيلو.
- سعر السمك البلطي الوسط يتراوح بين 59 و61 جنيهًا للكيلو.
- سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- سعرالسمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك البوري بسوق المنيب بالجيزة
وجاء سعر السمك البوري اليوم بسوق المنيب بالجيزة كالتالي
- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم بين 105 إلى 135 جنيهًا.
- سعر السمك البوري صغير الحجم بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.
- سعر البربون صغير الحجم بين 60 و100 جنيه.
أسعار الأسماك في سوق المنيب
وجاءت أسعار الأسماك كما يلي.
- سعر «السبيط - كاليماري» يتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.
- سعر كيلو مكرونة سويسي يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 إلى 210 جنيهات.
- سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 170 جنيهًا.
- سعر سمك الوقار يتراوح بين 100 إلى 165 جنيهًا.
- سعر كيلو الدنيس يتراوح بين 100 إلى 270 جنيهًا.
أسعار الأسماك المجمدة
- المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
- البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
- المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
- السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.
- الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.