أسعار السمك البلطي في سوق المنيب اليوم الأربعاء 29-5-2024

استقرت أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأربعاء 29-5-2024، وجاءت أهم الأسعار كما يلي.

أسعار سمك البلطي في سوق المنيب

- سعر السمك البلطي الكبير يتراوح بين 62 و66 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط يتراوح بين 59 و61 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- سعرالسمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري بسوق المنيب بالجيزة

وجاء سعر السمك البوري اليوم بسوق المنيب بالجيزة كالتالي

- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم بين 105 إلى 135 جنيهًا.

- سعر السمك البوري صغير الحجم بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- سعر البربون صغير الحجم بين 60 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق المنيب

وجاءت أسعار الأسماك كما يلي.

- سعر «السبيط - كاليماري» يتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 إلى 210 جنيهات.

- سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 170 جنيهًا.

- سعر سمك الوقار يتراوح بين 100 إلى 165 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس يتراوح بين 100 إلى 270 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

- السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.