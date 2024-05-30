أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 30-5-2024.. البلطي بـ59 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم:

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- جمبري وسط: الكيلو بـ293 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ192 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ416 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ218 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ197 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ122 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ164 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ146 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ116 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ321 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ112 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ82 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ59 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ88 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ100 جنيه.