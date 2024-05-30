أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 30-5-2024.. البلطي بـ59 جنيها
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:11 ص | الخميس 30 مايو 2024
السمك - صورة أرشيفية
شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».
وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم:
أسعار السمك اليوم في الأسواق
- جمبري وسط: الكيلو بـ293 جنيهًا.
- جمبري صغير: الكيلو بـ192 جنيهًا.
- جمبري جامبو: الكيلو بـ416 جنيهًا.
- وقار: الكيلو بـ218 جنيهًا.
- القاروص: الكيلو بـ197 جنيهًا.
- الكابوريا: الكيلو بـ122 جنيهًا.
- فيليه بلطي: الكيلو بـ164 جنيهًا.
- قشر بياض: الكيلو بـ146 جنيهًا.
- بياض ممتاز: الكيلو بـ116 جنيهًا.
- سبيط: الكيلو بـ321 جنيهًا.
- المرجان وسط: الكيلو بـ112 جنيهًا.
أسعار السمك البلطي
- البلطي ممتاز: الكيلو بـ82 جنيهًا.
- البلطي صغير: الكيلو بـ59 جنيهًا.
أسعار الأسماك المجمدة
- السردين المجمد: الكيلو بـ88 جنيهًا.
- الماكريل المجمد: الكيلو بـ100 جنيه.