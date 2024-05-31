أسعار السمك في الأسواق اليوم.. البلطي الأسواني يسجل 46 جنيها

سجل سعر السمك البلطي الأسواني أكبر انخفاضا منذ 3 أشهر عند مستوى 46 جنيهًا للكيلو الذي يباع للمستهلك، بعد نجاح حملات المقاطعة في إجبار التجار على خفض أسعار الأسماك التي وصلت في السابق إلى 155 جنيهًا للبلطي، حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تستعرض «الوطن» سعر السمك البلطي، وباقي الأنواع، وفق المُعلن في الأسواق والمحال التجارية، التي جاءت كالتالي:

أسعار السمك البلطي اليوم

- تراجع سعر السمك البلطي الأسواني إلى 46 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 ما بين 55 و60 جنيهًا.

- سعر كيلو البلطي 2 يتراوح ما بين 55 و65 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفلية البلطي ما بين 70 و220 جنيهًا.

- السمك البلطي الممتاز يباع في الجملة بسعر 70 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بـ88 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك البياض والقراميط

وجاءت أسعار الأسماك بالأنواع المختلفة بسوق المنيب كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 2 خليجي ما بين 48 إلى 85 جنيهًا.

– يترواح سعر كيلو الشيلان ما بين 56 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الثعابين ما بين 48 و310 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو القشر بياض ما بين 92 و145 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 1 بلدي ما بين 75 و115 جنيهًا.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بسوق المنيب بالجيزة، كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السبيط ما بين 200 إلى 375 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو سمك البوري ما بين 80 إلى 120 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو السردين ما بين 50 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك موسى ما بين 200 إلى 340 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الجمبري ما بين 200 إلى 350 جنيهًا.