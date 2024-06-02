«أزهرية الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحان القسم الأدبي للشهادة الثانوية اليوم

تابعت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، يرافقها منير حسني، من قطاع المعاهد الأزهرية، الموفدان من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، اليوم الأحد، بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث تفقدا لجنتي بنين أبو العيون، وفتيات سيدي بشر، التابعتين لإدارة المنتزه، وتابع الأستاذ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انضباط العمل داخل لجان منطقة سموحة وتضم لجنتي بنين وفتيات سموحة النموذجيين وبنين الإسكندرية التابعين لإدارة وسط.

وخلال متابعته، شدد «جاويش» على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها، كما اطمأن إلى مستوى الامتحان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر.

التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات

وأكد على دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

جديرٌ بالذكر، انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية أمس، وبدأت بطلاب القسم العلمي، الذين أدوا امتحانهم في مادتي الفقه والحديث، في حين يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانهم اليوم في مادتي الفقه، والإنشاء.