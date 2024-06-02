«خارجية النواب»: لقاء الرئيس السيسي وليندسي جراهام يؤكد دور مصر بالمنطقة

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيناتور ليندسي جراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يعكس ثقة أمريكا في أن مصر تمتلك مفتاح حل أزمة غزة وكذلك الركيزة الأهم في المنطقة للحفاظ على أمنها واستقرارها، مع تحذيرات توسع منطقة الصراع، وإشادت جراهام تعكس ذلك.

وأوضحت «سمير»، في تصريحات لها اليوم، أنّ زعيم الأقلية الجمهورية الأمريكي أشاد بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميًا وعالميًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوهة بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، والأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

خطورة استمرار العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي حرص على إيصال رسائل واضحة حول ثوابت الموقف المصري في الحرب على غزة، حيث حذّر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.

كما حرص الرئيس السيسي على ضرورة انخراط كل الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.

وشددت على أن الدولة المصرية لن تتردد لحظة في بذل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرة إلى أنّ الدور المصري مستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.