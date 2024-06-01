أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية خلال وجوده بهولندا.. ماذا فعل؟

ما زالت القضية الفلسطينية تلقى دعمًا واسعًا من المشاهير ورموز الفن والرياضة، الذي يعبرون عن مساندتهم الشديدة لأهالي غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ومن هؤلاء الداعمين كان الفنان أحمد حلمي، الذي حرص على الترويج لدعم القضية الفلسطينية في أثناء وجوده في هولندا.. فماذا فعل؟

أحمد حلمي يدعم فلسطين

حرص الفنان أحمد حلمي، في أثناء وجوده بهولندا لحضور مهرجان روتردام السينمائي، على دعم القضية الفلسطينية والترويج لها، من خلال مشاركته في مسيرة داعمة لفلسطين، تندد بالجرائم القاسية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال والشيوخ والنساء في شمال غزة وجنوبها منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

ونشر أحمد حلمي، عبر خاصية «story» في حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صور عدة تُظهر مشاركته في المسيرة الداعمة لفلسطين، إلى جانب نشر صورة له بجوار علم فلسطين الكبير المرسوم على الأرض، ويحمل في وسطه جملة «Free Palestine»، والتي تعني «حرِروا فلسطين».

مواقف سابقة من أحمد حلمي لدعم القضية

ولم تكن هذه المرة الأولى للفنان أحمد حلمي التي يُظهر فيها دعمه لـ القضية الفلسطينية ومساندته لشعب غزة، بل سبق له التعبير عن ذلك في مرات عديدة، منها الوقوف دقيقة حدادا في إحدى المناسبات على شهداء فلسطين.