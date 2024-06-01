برلماني: مصر تتصدى بكل قوة لمُحاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن رؤية مصر لحل أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضحة وحاسمة، وترتكز على إجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مٌقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح

وأكد علاء عبدالنبي، في تصريحات صحفية، اليوم، ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باعتباره نٌقطة دخول رئيسية للمٌساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما يمر به الفلسطينيون في قطاع غزة من أصعب الجرائم التي ستظل نقطة مٌظلمة في التاريخ الإنساني، في ظل الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.

وقال «عبدالنبي»، إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، مؤكدا أن الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي، يتميز بالقوة والحسم بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدي لكل مُحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

مصر تبذل جهودا لإدخال المساعدات الإنسانية

وأشار إلى قيام مصر بدور إنساني كبير، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف المُعاناة التي يعيشونها، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي تقوم بها دولة الاحتلال.