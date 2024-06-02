استحداث تخصصات جديدة في فرع جامعة الإسكندرية بجمهورية تشاد

استقبل الدكتور توم أرديمي وزير الدولة والتعليم العالي والتكوين المهني بجمهورية تشاد، وفد جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم العالي، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الروابط المشتركة مع الدول الأفريقية كافة.

توسيع آفاق التعاون المشترك

ونقل رئيس جامعة الإسكندرية، تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى نظيره التشادي الذي أعرب عن شكره وتقديره لمصر والدور العلمي والتنموي لفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا، وجهود الجامعة المستمرة في توسيع آفاق التعاون المشترك، وتقديم برامج متوافقة مع احتياجات دولة تشاد ومنطقة وسط وغرب أفريقيا، خاصة في مجال الزراعة والطب البيطري.

زيادة البرامج التعليمية

ودعا إلى استمرار المبادرات المشتركة ومشاريع البحث وتوسيع البرامج التعليمية لتعزيز روابط التعاون لخلق مستقبل أكثر إشراقا وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لكلا البلدين.

ومن جانبه أكد «قنصوه» حرص جامعة الإسكندرية على دعم فرعها بانجامينا لتقديم خدمة تعليمية مميزة لطلاب الفرع، موضحاً أن الفرع سيكون له دور تنويري وتنموي، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط وغرب أفريقيا.

استحداث تخصصات جديدة بالفرع

وأشار إلى أنه سيتم استحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد والمنطقة، ما يحافظ على استدامة الفرع ويكون جزء من مسيرة التنمية، موضحا إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية، وكذلك اعتزام جامعة الإسكندرية افتتاح مركزاً طبياً يكون نواة للتعاون في المجال الصحي والبرامج الطبية، لافتاً إلى هدف الجامعة في تنمية الكوادر البشرية في تشاد لاستكمال أداء الرسالة العلمية هناك، كما أكد حرص الجامعة على دعم الفرع أكاديمياً وعلمياً وفنياً بما يعود بالأثر الإيجابي على دولة تشاد الشقيقة.