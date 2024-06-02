أسعار الخرفان اليوم في شوادر وزارة التموين.. إليك التفاصيل الكاملة

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، تزدحم الأسواق المصرية بالمواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، أو اللحوم الجاهزة، لذا أعلنت وزارة التموين أسعار الخرفان اليوم في الشوادر التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع محافظات الجهورية.

أسعار الخرفان اليوم في شوادر وزارة التموين

وذكرت وزارة التموين أسعار الخرفان اليوم في شوادرها، مشيرة إلى أنّ سعرها يتراوح بين 180 وحتى 190 جنيها للكيلو القائم، وفقًا لبيان وزارة التموين، في حين من المنتظر وصول خلال الأيام المقبلة، نحو 5000 رأس ماشية، التي تعاقدت عليها وزارة التموين، بخلاف وصول 5000 رأس ماشية إلى حجر سفاجا حاليًا.

أماكن شوادر وزارة التموين لبيع الخرفان في القاهرة والمحافظات

وجاءت أماكن شوادر لبيع الخرفان في القاهرة والمحافظات التابعة لوزارة التموين على النحو التالي:

محافظة القاهرة

- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس (مدينة نصر).

- شادر الحي السابع سوق 8.

- شادر هارون الرشيد - مصر الجديدة.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر الطاهرة - أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق - شارع بورسعيد .

- شادر أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.

- شادر مخزن البساتين.

محافظة الجيزة

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

محافظة الإسكندرية

- شادر شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - 56 شارع محرم بك.

محافظة الفيوم

هايبر بطل السلام شارع الشيخ حسن.

محافظة بني سويف- شادر هايبر سلام شارع صلاح سالم ببني سويف.

محافظة المنيا

- شادر هايبر طه حسين - أرض سلطان المنيا.

محافظة أسيوط

- شادر الغنايم بشارع الخطبة.

محافظة سوهاج

- شادرهايبر المحافظة طريق أسيوط سوهاج الزراعي.

محافظة البحر الأحمر

- شادر جملة الغردقة - خلف الأمن المركزي.

محافظة قنا

شادر هايبر قنا - شارع قناة السويس الجديدة.

محافظة الأقصر

- رمسيس المميكن شارع حسن يوسف بالأقصر.

محافظة أسوان

- شادر الشريف - الجراج بجوار مزلقان الطوب.

محافظة القليوبية

- شادر دلتا قليوب بقليوب.

محافظة الشرقية

- شادر العاشر من رمضان.

محافظة البحيرة

- شادر دلتا مركز بدر.

محافظة شمال سيناء

- شادر المصالح بالعريش.

محافظة السويس

- شادر دلتا الأربعين بمركز الأربعين.