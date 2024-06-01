وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في المنيا الجديدة تضاعف خلال 10 سنوات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الاستثمارات التي أُنفقت بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات الماضية يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما، وذلك منذ نشأة المدينة عام 1986 حتى عام 2014.

وأكدا «الجزار»، أن هذا التطور الكبير في حجم الإنفاق الاستثماري بالمدن الجديدة بشكل عام، خاصة في صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.

«الجزار»: نهدف لتوفير الفرص الاستثمارية

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 مترا فوق سطح البحر شرق النيل، أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق، وبطول حدها الغربي، مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان.

كما تتميز المدينة بتوسطها بين الشمال والجنوب، إذ تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.

«الجزار»: تطور حجم الإنفاق الاستثماري يهدف لرفع نسبة الحضر

وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكداً أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التى أنشئت من أجلها.