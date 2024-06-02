حسن عبدالمقصود: لا تأخيرات في امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية

انطلقت ثاني أيام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية بمنطقة المنوفية الأزهرية، للعام الدراسي 2023 - 2024 في جميع المعاهد الأزهرية الموزعة على المدن والقرى بنطاق المحافظة، ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، ويستمر حتى 1:30 ظهرًا.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية

وتفقد الدكتور حسن عبد المقصود درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، سير امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، من داخل أحد لجان امتحان الصف الثالث الثانوي الأزهري، واطمأن على توزيع أوراق الامتحان في الوقت المحدد دون تأخير أو تقدم، إضافة إلى متابعة سير الامتحانات من خلال الإدارات الأزهرية الموزعة على المراكز.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أمس، بعدما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري لمدة شهر ونصف وتنتهي 15 يوليو المقبل، لتبدأ بعدها إجازة نهاية العام الدراسي.