خدمات صحية وأجواء هادئة في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

أجرى الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات في قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور محمد النشرتي الوكيل الثقافي بمنطقة الغربية الأزهرية، جولة على لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة بنين الأحمدي بطنطا، للاطمئنان على سير أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية، بتكليف من الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد عبدالعال ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل لجان الامتحانات، والتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، وتأمين اللجان من قبل رجال الشرطة، وتوفير الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات.

امتحان الفقه للشعبة الأدبية الأزهرية

وشدد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، على ضرورة توفير الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل مع غرفة العمليات في المنطقة يوميا.

يذكر أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي من الشعبة الأدبية، أدوا اليوم الأحد امتحان مادة الفقه.