رابط نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اعتماد اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بنسبة النجاح 86.5%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس من هـنـا.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بكفر الشيخ 61 ألفاً و320 طالباً وطالبة، تغيب منهم 313 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و822 طالباً وطالبة، بنسبة 86.5%، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية «لغات» تقدم 1401 طالباً وطالبة، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالباً وطالبة، ونجح منهم 1373 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 98.5%.

عدد الطلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية «منازل» 82.5%، حيث تقدم 172 طالباً وطالبة، تغيب منهم 21 طالباً وطالبة، وحضر منهم 151 طالباً وطالبة، ونجح منهم 125 طالبا.