محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.5%

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح 86.5%، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وقال المحافظ، إنّ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة 61 ألفاً و320 طالباً وطالبة، تغيب منهم 313 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و822 طالباً وطالبة، بنسبة 86.5%، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية «لغات» تقدم 1401 طالب وطالبة، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالباً وطالبة، ونجح منهم 1373 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية «منازل»، تقدم 172 طالباً وطالبة، تغيب منهم 21 طالباً وطالبة، وحضر منهم 151 طالباً وطالبة، ونجح منهم 125 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 82.5%.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي «قلين، بيلا، شرق كفر الشيخ، دسوق، غرب كفر الشيخ، سيدي غازي، الحامول، فوه، سيدي سالم، بلطيم، الرياض، برج البرلس، مطوبس».

المحافظ يهنئ الطلاب المتفوقين والناجحين

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين من طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.