موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة كفر الشيخ.. «جار التصحيح»

تكثف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال التصحيح أوراق إجابات طلاب الإعدادية، تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ، والتي ينتظرها آلاف الطلاب.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ سيكون خلال الأسبوع الجاري بحد أقصى، وذلك بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وأشار المصدر إلى أنّ مديرية التربية والتعليم تُكثف أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لكل المواد داخل كنترولات القطاعات الثلاثة للصف الثالث الإعدادي 2024، وهي «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول»، مؤكدا متابعة محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لأعمال التصحيح بشكل يومي.

ومن المقرر أنّ يتم رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 فور اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومن ثم إعلانها ورقياً في المدارس الإعدادية بنطاق المحافظة.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ 61 ألفاً و481 طالباً وطالبة، حيث أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 343 لجنة على مستوى المحافظة.