«الزراعة»: نتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الخضر والفاكهة

قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الفترة المقبلة ستشهد عددًا كبيرًا من ورش العمل، التي تتحدث عن مشاكل القطاع الخاص، وسبل حلها بما يساهم في تنمية الإنتاج الزراعي.

وأوضح رئيس المركز، في كلمته اليوم بمؤتمر «التنمية البستانية المستدامة في مصر»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، أبرز أهمية القطاع الزراعي والبحوث التطبيقية في الوقت الحالي وإلي أي مدى ساهمت التنمية الزراعية أو الصناعية والنجاحات التي تحققت على مستويات عده في الإنتاج النباتي سواء للقمح والأرز والذرة والقطن والأعلاف.

الصادرات الزراعية ارتفعت لتصل إلى 7 ملايين طن

وأضاف: «نتطلع لأن نصل لنفس المستوى فيما يخص محاصيل الخضر والبساتين، وبالنظر للصادرات المصرية في الفترة السابقة سنجد أنها زادت من 4 ملايين طن إلى ما يزيد على 7 مليون طن هذا العام، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وكل هذه الصادرات تنتمى إلي معهد بحوث البساتين».

وأكد أن المركز بدأ يتعاون مع كيانات محلية موجوده في مصر سواء الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة اللواء أشرف الشرقاوي وكافة الشركات، التي مدت يدها للمركز وهي مقتنعة بالمركز ودوره وابحاثهم التطبيقية، لافتا إلى أنه في المدى القصير ستظهر نتيجة هذا التعاون.