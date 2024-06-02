مستشار وزير الزراعة: زيادة عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع بنهاية العام

أعلن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسؤول منافذ البيع بوزارة الزراعة، عن زيادة عدد المنافذ الثابتة إلى 300 منفذ، بنهاية العام الجاري، لبيع ما يقرب من 200 سلعة، في جميع المحافظات، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 50%.

زيادة عدد المنافذ الثابتة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أضاف أن الدولة حرصت على زيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، إذ أنشأت نقاط ارتكاز حتى تغطي أكثر حيز على مستوى الجمهورية.