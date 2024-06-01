وزير الزراعة يفتتح معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء

افتتح السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتورعادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات من الوزارة، وأساتذة من المركز.

ترشيد المياه وقياس كفاءة المياه الجوفية

وعقب الافتتاح، أوضح «القصير»، أن إنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيد المياه وقياس كفاءة المياه الجوفية واستدامتها والاهتمام بتصنيع الوحدات الصغيرة لتحلية المياه وهي نماذج تستفيد منها الدولة وكذلك القطاع الخاص.

وأشاد وزير الزراعة بإمكانيات المركز وأوصى بتطبيق هذه المخرجات لتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروعات، والتوسع في البحوث التطبيقية التي أثرت على أرض الواقع، كما وجّه بتوحيد الجهود بين جميع المعامل المماثلة في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لتعظيم الاستفادة من الأجهزة وإمكانيات جميع الباحثين في الوزارة.

ومن ناحيته، صرح «شوقي» بأن افتتاح المعمل جاء على هامش زيارة الوزير للمركز اليوم واجتماعه مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لنقل رسائل وتوجيهات الرئيس السيسي حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة.

وأوضح أن المعمل يضم أحدث الأجهزة لعينات المياه والتربة وعينات الأغشية المستخدمة في تحلية المياه، وجهاز قياس النظائر المستقرة لتحديد عمر المياه في الخزان الجوفي، ومعرفة أي مصدر تلوث للمياه الجوفية، وجهاز قياس مساحة السطح للمواد النانوية.

المعمل المركزي لتحليل عينات المياه والتربة

كما قام «القصير» بزيارة المعمل المركزي لتحليل عينات المياه والتربة، ومعمل توصيف عينات الاغشية المختلفة الذي يضم أحدث الأجهزة مثل المسح الضوئي الالكتروني وقياس تحليل العناصر الثقيلة والطيارة، ومعمل البيئة النباتية وبه أحدث الأجهزة مثل HBLC.

تصنيع أغشية التناضح العكسي

وتابع: بالإضافة إلى زيارة تصنيع أغشية التناضح العكسي والتي تضم الماكينات الخاصة بتصنيع الاغشية وهى عبارة عن خط انتاج متكامل، بالإضافة إلي الاضطلاع على مخرجات المشروعات المختلفة مثل: مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع أغشية التقطير الغذائي، ومشروع معالجة المياه بالحافز الضوئي.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد عقد اجتماعا اليوم بمركز بحوث الصحراء في المطرية حضره بعض الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لنقل رسائل وتوجيهات الرئيس السيسي للباحثين وقيادات الوزارة حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة وتحقق الأمن الغذائي.