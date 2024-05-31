وزارة الزراعة: مصر خالية من طاعون الخيل الإفريقي

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت اليوم رسميًا، خلو البلاد من مرض طاعون الخيل الإفريقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبإجماع الآراء بالتصويت على الملف الفني المقدم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإثبات خلو البلاد من المرض.

جودة الخدمة البيطرية

وأضاف «القصير» أن الإعلان يبرهن مدى كفاءة القدرات الفنية والبنى التحتية وجودة الخدمة البيطرية المقدمة على مستوى الجمهورية، خاصة تنفيذ خطط الإنذار المبكر والمسوحات الوبائية التي تمتثل للمتطلبات القياسية العالمية الواردة بدستور صحة الحيوان الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فضلاً عن القدرات التشخصية المعملية التي يقدمها معهد بحوث الصحة الحيوانية الداعم لمنظومة الخدمات البيطرية.

تصدير الخيول المصرية

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية خاصة العربية الأصيلة، التي تعد من أنقى السلالات على مستوى العالم؛ الأمر الذي يدعم اقتصاد الدولة وتقدمها الملموس في هذا المجال.