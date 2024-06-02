«الوزراء»: 4.2% نسبة معدل النمو المستهدفة للاقتصاد المصري في 2024-2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، تقرير عن مستهدفات النمو لقطاعات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025.

وأوضح المركز أن تقديرات صندوق النقد الدولي تُقدر بـ4.4%، وتقديرات البنك الدولي تُقدر بـ3.9%، وخطة الحكومة 4.2%.

وتابع المركز، أن معدلات النمو القطاعية المستهدفة بخطة 2024-2025 بالأسعار الثابتة جاءت كالآتي:

- 14.6% قطاع الاتصالات.

- 9.4% قناة السويس.

- 9.3% قطاع السياحة.

- 5.7% الخدمات الاجتماعية.

- 4.9% التشييد والبناء.