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«الوزراء»: 4.2% نسبة معدل النمو المستهدفة للاقتصاد المصري في 2024-2025

كتب:

بسمة عبدالستار
12:26 م | الأحد 02 يونيو 2024
مركز المعلومات

مركز المعلومات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، تقرير عن مستهدفات النمو لقطاعات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025.

وأوضح المركز أن تقديرات صندوق النقد الدولي تُقدر بـ4.4%، وتقديرات البنك الدولي تُقدر بـ3.9%، وخطة الحكومة 4.2%.

وتابع المركز، أن معدلات النمو القطاعية المستهدفة بخطة 2024-2025 بالأسعار الثابتة جاءت كالآتي:

- 14.6% قطاع الاتصالات.

- 9.4% قناة السويس.

- 9.3% قطاع السياحة.

- 5.7% الخدمات الاجتماعية.

- 4.9% التشييد والبناء.

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