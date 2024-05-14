خبير اقتصادي: مشروع مستقبل مصر يحقق التكامل في قطاعات الاقتصاد

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع مستقبل مصر يمثل توجه عام للدولة أنها تكون منتجة، حتى تستفيد من مواردها في كافة القطاعات والطرق، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

مشروع مستقبل مصر هو الاستغلال الأمثل للموارد

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث ليس مجرد وضع حجر أساس لمشروع ولكن مشروع متكامل ينتج بالفعل.

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر يشمل فكرة التكامل في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يتكامل بين قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي واستغلال مورد الأرض والمياه والطاقة، وكل هذه الأمور في تعاون وتكامل بين وزارات الدولة لإنجاح هذا المشروع.

وتابع أنه بعد مشاهدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس لمشروع مستقبل مصر، «تأكدنا أن الفلوس التي أنفقت على هذا المشروع لم تذهب بلا فائدة»، موضحا أنه يمثل دولة حقيقية تبني بنجاح، وتشهد منذ تولي الرئيس السيسي منهجًا جديدًا.