القاهرة تعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال 2025.. خطوات ورابط التقديم

أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لرياض الأطفال2024 - 2025 عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وهي خدمة يتاح فيها لولي الأمر تقديم طلب لإلحاق أبنائه بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ومدارس المستقبل بمحافظة القاهرة، أثناء فترة التقديم المعلنة على مدار شهر يونيو الجارى، من خلال ملء استمارة التقديم.

بيانات طلب التقديم

وأوضحت المحافظة، أنّه يتم تعديل بيانات الطلب خلال الفترة المحددة، والتي يتاح فيها تعديل الرغبات المسجلة في استمارة التقديم، والاستعلام عن نتيجة طلب التقديم من خلال رقم التسجيل بعد ظهور النتيجة، ويتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهاءها ويتم التقديم على رابط رياض الأطفال.

شروط التقديم لرياض الأطفال

وتتضمن شروط التقديم لرياض الأطفال الكترونيا فقط من خلال الموقع ولا يعتد بالتقديم الورقي، ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم، وأن يكون ولى الأمر من سكان محافظة القاهرة طبقا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي، ويتم رفع المستندات التالية مع طلب التقديم ومنها بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وشهادة ميلاد الطفل.

خطوات التقديم لرياض الأطفال

- ادخل على البوابة الإلكترونية لـ محافظة القاهرة.

- اضغط على لوحة الخدمات.

- اختر خدمات التعليم الأساسي.

- إنشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لكي يتثني لك الدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

- اختر استمارة التقديم.

- قم بملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب.

- طباعة استمارة التقديم واحتفاظ ولي الأمر بها كمستند تقديم.