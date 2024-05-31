موعد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة

تشهد محافظة القاهرة فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأحد المقبل بعد وصول النتيجة إلى المدارس حيث يستمر التظلم على النتيجة لمدة خمسة عشرة يوما أمام الطلاب.

التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ويكون التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي مع سداد الرسوم لتحديد موعد الاطلاع على مادة التظلم من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية أو التقديم فى الإدارات التعليمية .

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشارت إلى أن نتيجة الشهدة الإعدادية بالقاهرة 2024 متاحة على موقع محافظة القاهرة مساء اليوم لكل الطلاب والدخول برقم الجلوس للإستعلام عن النتيجة.

وتقدم محافظة القاهرة من خلال البوابة الإلكترونية خدمات تعليمية متنوعة لخدمة الطلاب وأولياء الأمور منها نتائج سنوات النقل ونتيجة الشهادة الإعدادية وأسماء الأوائل والتحويلات المدرسية، وبيان الدرجات وغيرها من الخدمات.