فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال في محافظة القاهرة غدا

تبدأ محافظتا القاهرة والجيزة والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 بشكل إلكتروني من غدًا السبت 1 يونيو، ويستمر التقديم على مدار شهر وذلك للتيسير على أولياء الأمور، ويكون التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكل المحافظات، وسن التقديم لا يقل عن أربع سنوات للطفل المصري الجنسية.

إجراءات التقديم لرياض الأطفال

وأوضحت محافظة القاهرة من خلال مديرية التعليم، أنه على أولياء الأمور الراغبين في التقديم لرياض الأطفال رسمي ورسمي لغات، على الرابط الإلكتروني المخصص على بوابة مركز معلومات وزارة التعليم من هنا.

سداد المصروفات الدراسية

وأشارت إلى أن تنسيق الطلاب يكون طبقاً للكثافة والظروف المتاحة، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة، يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، ثم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة.