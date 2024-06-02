هل ألغت نيللي كريم متابعتها لـ هشام عاشور بعد الانفصال؟

رغم إعلان الفنانة نيللي كريم طلاقها من زوجها الفنان هشام عاشور، لكن الثنائي احتفظا بصورهما خلال حفل الزفاف، وأخرى في بعض المناسبات الفنية، وبالبحث خلال الحساب الرسمي لكل منهما اتضح أن نيللي كريم لا تزال تتابع هشام عاشور عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، كما يتابعها هشام عاشور.

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة جمهورها أحدث صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد إعلانها خبر طلاقها من الفنان هشام عاشور.

أحدث ظهور لـ نيللي كريم

ونشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور لها من أمام البحر، كما شاركت الجمهور حضورها لمعرض للفنانة رانا سمير تحت عنوان فراشات مصر من تنسيق فاطمة الزهراء.