نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «بـ100 وش»: «العصابة رجعت»

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجمعها بالفنان آسر ياسين والفنانة دنيا ماهر وإسلام إبراهيم صناع مسلسل «بـ100 وش»، الذي تم طرحه عام 2020.

وعلقت الفنانة نيللي كريم على هذه الصورة قائلة: «عصابة بـ100 وش رجعت»، وتفاعل معها الجمهور في التعليقات، متمنين تقديم جزء ثان من المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً عند طرحه في عام 2020، ولاقى قبولاً من الجمهور.

وتضمنت التعليقات الدعاء للراحل مصطفى درويش الذي كان أحد أفراد هذه العصابة، والذي جسد شخصية «فتحي»، والبعض الآخر من التعليقات كان يحمل الكثير من الحماس والتشويق حول انتظار الجزء الثاني.

مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث مسلسل بـ 100 وش في إطار كوميدي درامي حول «سكر» النصابة المحترفة التي يتم النصب عليها من قِبل «عمر» والذي يعتبر هو أيضاص نصاب محترف، فتدخل معه في صراعات لتستعيد أموالها ثم تقرر الإنضمام إليه للقيام بعمليات نصب.

أبطال مسلسل بـ 100 وش

ومن أبطال مسلسل بـ 100 وش الفنان آسر ياسين الذي قام بدور «عمر» ونيللي كريم الذي قدمت شخصية «سكر» والراحل مصطفى درويش في دور «فتحي» وعلا رشدي في شخصية «ماجي»، ويعتبر هذا المسلسل من تأليف أحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.