نيللي كريم ترد على اعتذار باسم سمرة لها: «عارفة إن قلبك أبيض»

حرصت الفنانة نيللي كريم، على الرد على الفنان باسم سمرة بعد أن وجه لها اعتذارا على الهواء، أثناء حلوله ضيفا بإحدى البرامج التليفزيونية.

نيللي كريم تقبل اعتذار باسم سمرة

وكتبت نيللي كريم، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «حصل خير ياعبد المجيد أنا عارفة إن قلبك أبيض وخصوصا عمر كان بينا غير كل خير».

وكان باسم سمرة اعتذر لنيللي كريم، قائلا: «تصريحي الأخير بشأن زوج نيللي كريم، وأنه جه مكاني في مسلسلها الأخير.. اتفهم غلط تماما.. فيه منتج كلمني، وقالي إن نيللي كريم هتجيب زوجها مكانك.. بس أنا بستغل الفرصة دي، وبعتذر لنيللي كريم، وبقولها أنت أختي وحبيبتي.. وكمان زوجها طلع محترم، ورد بطريقة محترمة».

نجاح نيللي كريم في السباق الرمضاني 2024

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، حققت نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسلها الجديد "فراولة"، التي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهيم، صدقي صخر، شيماء سيف.