فتح مجازر القاهرة لذبح لأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024، أعلنت أجهزة محافظة القاهرة استعدادها لاستقبال العيد، حيث يتم فتح المجازرالحكومية مجانًا أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانا أيام العيد والكشف على الحيوانات، كما توجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري 27426993، و27427053، إضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.

عقوبة محلات الجزارة

ودعا الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، المواطنين إلى التوجه إلى المجازر لذبح الأضاحي، محذرًا من عمليات الذبح خارج المجزر حيث يطبق على محال الجزارة التي تخالف القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص على أنّه في حالة الذبح خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ذبح الأضاحي

وأشار مدير الطب البيطري بالقاهرة، في تقرير، إلى أنّه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فهذا يُعد مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967، وقد تصل العقوبة إلى 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة، وأثرها البيئي بالشارع.