محافظ القاهرة: لم نتلق أي شكاوى بشأن صرف الخبز المدعم للمواطنين

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكل مخابز القاهرة بعد القرارات الوزارية الجديدة، موجهًا مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف حملات المرور الدوري علي المخابز وبقالي التموين ومستودعات الدقيق التي تصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين على بطاقة الدعم.

صرف الخبز

ووجه محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بمتابعة كل الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعه عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز وأن العمل في كل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن سواء ليوم أو 3 أيام دون أي تغيير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

خط ساخن

وأكّد محافظ القاهرة أنَّ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.